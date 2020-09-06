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Dünya Trump'a kötü haber
Dünya

Trump'a kötü haber

Kasım ayındaki seçimlerden önce COVİD aşısının hazır olmasını isteyen Trump'a, bilim kurulundan olumsuz cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:19:00 -
Trump'a kötü haber

Münübe Yılmaz

Kasım ayındaki seçimlerden önce COVİD aşısının hazır olmasını isteyen Trump'a, bilim kurulundan olumsuz cevap geldi. Trump yönetiminin üst düzey iki bilim danışmanı, Kasım ayına kadar koronavirüs aşısının hazır olma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, Trump’ın seçimden önce aşıyı ilan etme hayalini suya düşürdü. Işık Hızı Ötesi Operasyonu (OWS) adli aşı geliştirme programının bilim ekibi başkanı Dr. Moncef Slaoui perşembe günü NPR’ye verdiği röportajda aşı geliştirme sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen aşıyı bu sonbahara yetiştirmenin imkansız olduğunu aktardı. Dr. Slaoui aşının olağanüstü durum kullanım yetkilendirmesinin, etkililik ve güvenlik hususlarına dair sıkı testlerden geçinceye kadar verilmeyeceğini söyledi. Aşının sene sonunda hazır olabileceğini belirten Slaoui, ABD nüfusunun tamamının 2021 yılının ortalarında aşıya ulaşabileceğini dile getirdi. Slaoui, sorunun sadece güvenli ve etkili bir aşı  geliştirmek değil, bunun dağıtımına da hazır olmak olduğunu söylerken, aşının bulunup geliştirilmesi sadece Trump’ı eleştiren kesimleri değil, birçok halk sağlığı uzmanını da endişelendiriyor.

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