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Gündem Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek
Gündem

Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek

Daha önce defalarca savaşın bittiği veya müzakerelerin olumlu sonuçlandığı yönünde açıklamalarda bulunan ama aksine savaşı körükleyen taraf olan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yine İran’daki savaşın çok yakında sona ereceği ve savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceği iddiasında bulundu.

Varilinin 104 doları gördüğü petrol fiyatları için gözlerin çevrildiği İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi. Trump, savaşın sonuna yaklaşıldığını belirtirken petrol fiyatlarının geleceğine ilişkin de net konuştu.

"PETROL FİYATLARI TEPETAKLAK OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Farmleigh House'da bir araya geldiği görüşmede küresel piyasaları ve Orta Doğu'yu yakından ilgilendiren mesajlar verdi. İran ile devam eden çatışma durumunun uzun sürmeyeceğini savunan Trump, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi: "Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları da hızla tepetaklak olacaktır."

"HUSİLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik gerçekleştirilen ve sivil yaralanmalara yol açan saldırılar da ABD Başkanı'nın gündemindeydi. Riyad ve Medine bölgelerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarının ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilerine değinen Trump, iyimser bir tablo çizerek şu ifadeleri kullandı: "Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Muhammed bin Selman benim çok iyi bir dostumdur. Göreceksiniz, her şey yoluna girecek."

HÜRMÜZ İDDİASI

Bölgedeki stratejik noktalara ve İran destekli gruplara yönelik de net mesajlar veren Trump, ABD'nin askeri hakimiyetine vurgu yaptı. Husilerin doğrudan bir sıcak temastan kaçındığını belirten Trump, sözlerini şöyle noktaladı: "Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüz altında. İran destekli Husiler de bizimle savaşmak istemiyor."

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