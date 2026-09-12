Darbeciler 46 yıldır lânetle anılıyor

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Kenan Evren cuntasının yaptığı darbe bugün hâlâ nefret ve lânetle anılıyor. Evren’in “Adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık” dediği darbe ile gençler idam sehpalarında sallandırılırken, TBMM lağv edildi, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

450 İDAM CEZASI VERİLDİ

CIA Ankara Şefi Paul Henze’in, “Bizim çocuklar başardı” diyerek aleni bir şekilde destek verdiği kanlı 12 Eylül darbesi cuntacı Kenan Evren liderliğinde gerçekleşti. Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül sürecinde hem devlet hem millet büyük kayıplar yaşadı. Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit’i Hamzakoy, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş’i Uzunada’ya sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi. Yaklaşık 500 bin kişinin gözaltına alındığı olağanüstü dönemde, 2 milyona yakın insanın kişisel bilgileri fişlendi. Sıkıyönetim mahkemelerinin hâkimiyetinde açılan 180 bin davada toplam 200 bin kişi yargılandı. Bu davalarda 6 binin üzerinde kişi için idam talep edilirken, 450 kişi hakkında idam kararı verildi. Bunlardan birinin yaşı büyütülerek idam cezası infaz edildi. 40’tan fazla kişi idam edildi. 150’den fazla insan cezaevlerinde gördüğü işkenceler yüzünden hayatını kaybetti. Düşünce, ifade, basın ve sanat özgürlüğü tamamen ortadan kaldırıldı.

EVREN PAŞA ER OLARAK ÖLDÜ

Cuntacı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yargılanarak, ömür boyu hapse mahkûm edildi. Rütbeleri sökülerek erliğe indirilen Evren, 9 Mayıs 2015’te öldü. Kenan Evren’in adının verildiği cadde, sokak, mahalle gibi yerleşim isimleri değiştirilerek darbenin şehirlerimizdeki izleri yine AK Parti iktidarı döneminde silindi.

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise şunları anlattı: “Bu karanlık müdahale, önce gergin siyasi ortam oluşmasına sebep olanların yalnızca o günün siyasi şartlarına yaptığı bir hamle değil; açıkça Türkiye’nin önünü kesen gayri ahlaki bir darbe girişimi olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun içine sızmış karanlık ellerin o dönem oynadığı oyunları asla unutmadık ve unutmayacağız.

TÜRKİYE ARTIK ESKİ ÜLKE DEĞİL

“12 Eylül’de yaşananlar; Peygamber ocağında emperyalist güçlerin gayri meşru çocuklarının ihaneti ve kendi aklını başkalarına kiraya vermiş, kuklacıların yönettiği maşa paşaların ihanetidir. Kendi milletine zulmeden bu zihniyet, ülkemize siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda telafisi çok güç bedeller ödetmiştir. Ancak milletimiz, kendisine giydirilmek istenen vesayet gömleğini yırtıp atacak iradeye her zaman sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin çıplak elleriyle yazdığı destansı direniş sayesinde 15 Temmuz’da darbeler geçmişi tarihin tozlu raflarında yer aldı. Türkiye, artık vesayetçilerin ve dış güçlerin operasyon çekebileceği eski Türkiye değildir.”