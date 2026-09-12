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Sağlık
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Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

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Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan 2000-2026 yıllarını kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre, sigara kullanımı kısırlık riskini yüzde 40 oranında artırıyor.

#1
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanımının üreme sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen 2000-2026 yıllarını kapsayan raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora ilişkin yayımlanan basın metninde, tütün kullanımının gebe kalma olasılığını düşürdüğü ve pasif içiciliğin de doğurganlık üzerinde benzer riskler taşıdığı bildirildi.

#2
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

KISIRLIK RİSKİ YÜZDE 40 FAZLA Tütün kullanan kadınların kısırlık yaşama riskinin, kullanmayanlara oranla yüzde 40 daha fazla olduğu tespit edildi. Pasif maruziyetin de sigara içmeyen bireylerde doğurganlık riskini artırdığı kaydedildi. Tütünü bırakan kadınlarda kısırlık riskinin, tütün kullanımını sürdürenlere göre yüzde 25 daha düşük olduğu belirlendi.

#3
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR Sigara içen erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının daha sık görüldüğü, tütün kullanımının tüp bebek ve kısırlık tedavilerinin başarı oranını düşürdüğü vurgulandı. Elektronik sigara, nargile ve dumansız tütün ürünlerinin üreme sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine yönelik bilimsel araştırmaların artırılması gerektiği ifade edildi.

#4
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

BUGÜNE KADAR OLAN SÜREÇ 19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı. 2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye, dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu. 2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı. 5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.

#5
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİN? Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı. İçerisinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigaranın, e-sigaranın, nargilenin, piponun, ısıtılmış tütün ürünlerinin içilmesi veya dumanlarının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur.

#6
Foto - Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş!

Önüne geçilebilir en önemli ölüm sebeplerinden biri olan bu tütün ürünlerinin içerisinde yer alan ve bağımlılık yapan madde nikotindir. Tütün bağımlılığı; beyinin yapısını ve fonksiyonlarını kalıcı olarak değiştiren ve kişinin önüne geçemediği tekrarlayan tütün kullanımına neden olan bir beyin hastalığıdır. Tütün bağımlılığı kişide önemli fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları açmaktadır ve tütün bağımlılığının mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir./ kaynak: ensonhaber

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