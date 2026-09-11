Yunanistan'dan Türkiye itirafı! “Türklerin gücü göz ardı edilemez”

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi, ekonomi ve dış politikada attığı adımlar Yunanistan'da yeniden gündeme geldi. Yunanistan merkezli To Vima gazetesinde yayımlanan analizde Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına dikkat çekildi.

Gazetenin köşe yazarlarından Yannis Marinos, Türkiye'nin askeri kapasitesi, ekonomik büyüklüğü ve jeopolitik konumunu birlikte değerlendirdi.

“BU KAPASİTE YOK SAYILAMAZ”

Marinos, Ankara'nın ulaştığı bölgesel gücün yalnızca askeri kapasiteyle açıklanamayacağını belirterek Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik verilerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Yunan yazar, Türkiye'nin nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın bu yıl 1,6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktararak bunun ülkeyi Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi konumuna taşıyacağını kaydetti.

Türkiye'nin dış ticaret performansını da mercek altına alan Marinos, 2025'te toplam ticaret hacminin 635 milyar dolara ulaştığını, ihracatta Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 41,5, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin ise yüzde 17 pay aldığını aktardı.

YUNAN YAZARDAN TSK VURGUSU

Analizin en dikkat çekici bölümlerinden birini Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmeler oluşturdu.

Marinos, “Türkiye, NATO içinde ABD'den sonraki en büyük ikinci orduya sahip” ifadelerine yer verdi.

Türk savunma sanayisindeki büyümeye ayrıca dikkat çeken Yunan yazar, sektörün geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracata ulaştığını ve beş yıllık dönemde ihracatını üç katına çıkardığını belirtti.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YÜKSELİŞİ MERCEĞE ALDILAR

Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde kaydettiği ilerleme, son yıllarda Yunan basınının yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor.

Marinos'un değerlendirmesinde de Türkiye'nin askeri gücünün yanı sıra savunma sanayisinde oluşturduğu üretim ve ihracat kapasitesi, ülkenin bölgesel konumunu belirleyen önemli unsurlardan biri olarak gösterildi.

ANKARA'NIN BÖLGESEL DİPLOMASİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yunan yazar, Türkiye'nin bölgedeki etkisini değerlendirirken diplomatik ilişkilerine de ayrı bir bölüm ayırdı.

Suriye'deki yeni yönetimin Ankara açısından önemli bir müttefik haline geldiğini belirten Marinos, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilere dikkat çekti.

Katar ile geleneksel yakınlığın devam ettiğini kaydeden Marinos, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen ilişkilerin Türkiye'ye doğrudan yatırımlar olarak yansıdığını ifade etti.

Irak ve Erbil yönetimiyle yapılan anlaşmaların ise Türkiye'yi bölge petrolünün taşınmasında kritik bir güzergâh haline getirdiğini aktardı.

İRAN İLE 560 KİLOMETRELİK SINIRA ÖZEL VURGU

Analizde Türkiye-İran ilişkileri de değerlendirildi.

İki ülkenin yaklaşık dört asırdır değişmeyen 560 kilometrelik ortak sınırına işaret eden Marinos, Ankara ile Tahran arasında bölgesel rekabete rağmen belirli bir denge ve güven ortamının korunduğunu yazdı.

Yunan yazarın değerlendirmesinde ortaya çıkan tablo ise dikkat çekiciydi: Türkiye'nin askeri gücü, büyüyen savunma sanayisi, ekonomik kapasitesi ve bölgedeki diplomatik ağı birlikte değerlendirildiğinde Ankara'nın bölgesel ağırlığının görmezden gelinmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.