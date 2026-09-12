  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlardan çocuklara ekran uyarısı: Yatmadan bir saat önce ekranı bırakın 134 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti: Galatasaray'a geldiği için binpişman! EGM’den bahis ve sanal kumar uyarısı: Sahte vaatlerden kaçının kişisel bilgilerinizi gizleyin Şehir efsanesi doğru çıktı: Meğer kısırlık riskini yüzde 40 artırıyormuş! Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü Unutulan soru! Çocuklarımıza namaz kıldırabiliyor muyuz?
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen tırın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

#1
Foto - Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası, çevreyolunu savaş alanına çevirdi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 BBY 689 çekici ve 31 BCH 057 dorse plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bolatlı mevkisinde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

#2
Foto - Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Dorsesi devrilen tır, Ünal Kaya (36) idaresindeki 01 RF 325 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 DFN 08 plakalı tırla çarpıştı.

#3
Foto - Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 tır sürücüsü de ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
Gündem

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule /..
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
Petrol arama çalışmaları sonuç verdi! Yeni keşif duyuruldu
Ekonomi

Petrol arama çalışmaları sonuç verdi! Yeni keşif duyuruldu

Fransa merkezli, dünya genelinde faaliyet gösteren enerji şirketi TotalEnergies, Angola açıklarında yeni petrol keşfini duyurdu.
Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti
Spor

Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de yaptığı konuşmada, “Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne ..
Nagehan Alçı’dan gündemi sarsacak İmralı iddiası! Bahçeli açıkladı: Öcalan’a özel ev yapıldı, tek şartı var
Gündem

Nagehan Alçı’dan gündemi sarsacak İmralı iddiası! Bahçeli açıkladı: Öcalan’a özel ev yapıldı, tek şartı var

Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin çarpıcı detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Alçı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23