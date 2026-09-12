Günün korkunç haberi Mersin'den: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen tırın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen tırın neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası, çevreyolunu savaş alanına çevirdi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 BBY 689 çekici ve 31 BCH 057 dorse plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bolatlı mevkisinde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Dorsesi devrilen tır, Ünal Kaya (36) idaresindeki 01 RF 325 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 DFN 08 plakalı tırla çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 tır sürücüsü de ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlandı.
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