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Dünya Trump'a en yakın isim adaylığını duyurdu
Dünya

Trump'a en yakın isim adaylığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 21:59:00 -
Trump'a en yakın isim adaylığını duyurdu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde başkan yardımcısı olan Mike Pence, 2024’te gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde adaylığını ilan etti.

ABD’de gelecek sene 5 Kasım’da düzenlenecek olan Başkanlık ve Kongre seçimlerinde seçim yarışı kızışıyor. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve görevdeki Başkan Joe Biden’ın ardından Trump döneminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence de başkanlık yarışına katıldı. Pence’in bugün Federal Seçim Komisyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirdiği aktarıldı. Cumhuriyetçiler cephesinde adaylık yarışına katılan 63 yaşındaki Pence’in adaylığını çarşamba günü doğum gününde yapacağı bir açılış etkinliği ve halka sesleniş videosu ile duyuracağı ifade edildi.

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