Trump’a bir ödül de Güney Kore’den! Mugunghwa Büyük Nişanı nedir?

Japonya’daki diplomatik temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun 3’üncü durağı olan Güney Kore’ye geldi. Trump’ı taşıyan uçak yerel saatle 11.30 sıralarında Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve ABD Büyükelçisi Kang Kyung-hwa tarafından askeri törenle karşılanan Trump için bir devlet başkanına gösterilen en yüksek nezaket seviyesi olan 21 pare top atışı yapıldı.

Marine One helikopteri ile buradan ayrılan Trump, daha sonra Gyeongju şehrinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından karşılandı. Gyeongju Ulusal Müzesi'nde ziyaretçi defterini imzalayan Trump’a, Güney Kore'nin en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı" takdim edildi. Trump’a ayrıca ülke tarihinde önemli bir yeri bulunan Cheonmachong altın tacının bir replikası verildi. Trump ve Lee, törenin ardından gerçekleştirecekleri ikili görüşmeye geçti.

Mugunghwa Büyük Nişanı nedir?

“Mugunghwa” Korece’de “Hanımeli çiçeği” anlamına gelir. Hanımeli, Güney Kore’nin ulusal çiçeğidir ve ölümsüzlüğü, bağlılığı ve ulusal kimliği simgeler.

Bu nişan, ülkeye önemli katkılarda bulunan yabancı liderlere veya Kore vatandaşlarına verilir.

Devletler arası diplomasi, barış, güvenlik, ekonomik veya kültürel ilişkileri güçlendiren kişiler ödüllendirilir.

Genellikle yabancı devlet başkanları, hükümet liderleri veya üst düzey diplomatlar alır.

Güney Kore ile ilişkilerde önemli rol oynayan kişiler de aday olabilir.

Ödül töreni resmi ve görkemlidir, genellikle Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilir.

Nişanın tasarımında hanımeli çiçeği motifi öne çıkar ve altın, değerli taşlar veya renkli emaye detaylarıyla süslenir.