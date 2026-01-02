  • İSTANBUL
Gündem

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Hristiyan’a hayran, Müslüman’a kindar olan çarpık zihniyetin çirkin yüzü yılbaşında daha da görünür hâle geldi. İçkide, kumarda, fuhuşta sınır tanımayan bu zihniyetin temsilcileri 2026’yı rezilliklerle karşıladı. CHP’nin kalelerinde cirit atan sarhoşlar ve tacizciler, huzuru bozdu.

Buğra Kardan  İstanbul

Halk aç yalanını dilinden düşürmeyen ancak israftan ve şatafattan geri kalmayan seküler yobazlar, bu yıl da şaşırtmadı. Milli ve manevi değerlere saldırmayı adet edinen bu yobazlar, Hristiyanlardan devşirme bir gün olan yılbaşını içkinin sel gibi aktığı, edepsizliğin doruğa çıktığı eğlencelerle kutladı.

AYYAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

İstanbul’da CHP’li belediyelerce süslenen Taksim Meydanı, İstiklâl Caddesi, Ortaköy, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Özgürlük Meydanı ayyaşlarla doldu taştı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy sarhoş naralarıyla inledi. Alkol alan gençler, kadınlara sarkıp kavga çıkardı. Havada uçuşan tekmeler ve yumruklar, CHP’nin kalelerinde oturan aileleri de tedirgin etti. Caddelerde de çöpler kaldı. Emekçilerce çöpler tek tek toplarken güvenlik güçleri yeni bir taşkınlık olmaması için uyumadı. Seküler yobazlar, yer yer tahrik girişimlerinde bulundu. Anadolu’nun göbeğinde bulunan, halkı muhafazakâr olan Göreme’ye bağlı Kapadokya’da alenen içki içildi ve dans edildi. Sosyal ağlarda eline rakı kadehini alıp dindarlara “Size inat içki içiyorum” diye seslenenler oldu. Yılbaşı kutlamaları esnasında Kayseri Talas’ta iki grup karşı karşıya gelirken Kırıkkale’de kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı. İbretlik görüntüler de ortaya çıktı. Taksi, Kızılay ve Kuğulu Park’ta Alsancak Meydanı’nda papaz Noel Baba’nın kıyafetlerini kuşanan şarlatanlar cirit attı.

 

EKREM’İN KAPISINDA ŞOV

CHP’liler, siyasi şov yapmayı da ihmal etmedi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in başında olduğu grup, 2026’yı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun kapısında karşıladı. Burada Çelik şiir okurken CHP’li belediyelerden sahne alan sözde sanatçı Tolga Sağ ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan saz çaldı. CHP’li belediyeler, yılbaşı kutlamaları ve süslemeleri için milyonlarca lirayı heba etti. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy belediyeleri paraları sarhoşlar ve tacizciler için savurmaktan çekinmedi. Ankara, Bursa, İzmir, Kuşadası belediyeleri de aynı yolu takip etti.

 

POLİSE RAHAT VERMEDİLER

Türkiye, yeni miladi yılın ilk gününe “Bismillah” derken, yılbaşı kutlaması adı altında çeşitli rezilliklere de şahit olmak zorunda kaldı. Haram kılınan alkol başta olmak üzere türlü rezaletin baş gösterdiği sözde yılbaşı kutlamaları üzücü görüntülere yol açtı. Yılbaşı kutlamalarının adreslerinde taciz, kavga, hırsızlık ve darp olayları eksik olmadı. Kutlamalar sonrası İstiklâl Caddesi’nde yine bildik manzaralar yaşandı. Taksim’de eğlence mekânlarından çıkanlar tartışmaya tutuştu. Yine aynı dakikalarda İstiklal Caddesi’nde atışmalar oldu. Dondurucu soğuğa rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alarm hâlindeydi. Mega şehirde yılbaşı tedbirleri kapsamında on binlerce personel görev yaptı. En çok yorulanlar da içki şişelerini, gıda poşetlerini toplamakla yükümlü emekçiler oldu.

'Yılbaşı kültürel yozlaşmanın en büyük göstergesidir!'

'Yılbaşı kültürel yozlaşmanın en büyük göstergesidir!'

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre'de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre'de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'

'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'

Sekülerliğin karanlık yüzü: Yılbaşı kutlamalarında çok sayıda kişi öldü!

Sekülerliğin karanlık yüzü: Yılbaşı kutlamalarında çok sayıda kişi öldü!

Yorumlar

Yorumlar

Tunç

İla cehenneme zümara. Cehenneme yuvarlanan kütükler. Rabbim ıslah eylesin. Yoksa yazık olacak.

hasel

Şişenin dibini bulan,vakti gelende cehennemin dibini de bulacak.
