Temassız kartlarda limit resmen değişti
Ekonomi

Temassız kartlarda limit resmen değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Temassız kartlarda limit resmen değişti

Cüzdanlarda ve mobil cihazlarda yeni bir dönem kapıyı çalıyor. Alışverişlerde hız ve kolaylık sağlayan temassız ödeme sistemlerinde, kullanıcıların uzun süredir beklediği limit güncellemesi nihayet hayata geçiyor. Mevcut durumda 1500 lira olarak uygulanan şifresiz işlem limiti, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren tam 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

 

- Avrupa'da limit genellikle 50 avro

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

