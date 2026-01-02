Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Sahte diploması iptal edildiği için cumhurbaşkanlığı hayali suya düşen yolsuzluk zanlısı CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alarak eski sisteme dönüş arayışlarına başladı. CHP’li milletvekillerine gönderdiği yılbaşı tebrik kartına “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı” olarak imza atan İmamoğlu, yattığı Silivri cezaevinden Muharrem İnce’ye gönderdiği mektubunda “Başımıza bela edilen ucube rejim” diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef aldı. Sahte diploma elden gidince eski parlamenter sistemde Başbakan olmak için “İlkokul mezunu” olmanın yettiğini gördüğü ve dümeni parlamenter sisteme kırdığı anlaşılan İmamoğlu’nun kıvraklığı pes dedirtti.

MUHARREM İNCE’YE MEKTUP

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce’ye gönderdiği mektupta, “Bilerek isteyerek bütün kötülükleri, akla gelmeyecek tacizleri yargı eliyle ülkemize yaşattıkları bir yılı geride bırakıyoruz. Bütün bu kötülükler ve yaşanan trajedi, milletimizin fakirleşmesine, işsiz kalmasına, kendini güvende hissetmemesine, geleceği olmadığını düşünmesine ve derin bir ümitsizliğe kapılmasına sebep olmuştur” diyerek, sanki halkın yüzlerce milyar lirasını yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle iç eden kendisi değilmiş gibi ifadeler kullandı. İmamoğlu, “Çıkış yolu tektir başımıza bela edilen ucube rejimden kurtulmak ve milletin egemenliği esası ile milletin iktidarını kurmaktır. Bu yolda koşarak, büyüyerek, bütünleşerek adil, özgür ve güven içinde sandık ile seçimi sağlayacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadeleriyle de tek aday olarak sözde ön seçim yaptırıp CHP’nin sözde Cumhurbaşkanı adayı olduğu yönetim sisteminden kurtulmaktan bahsederek tutarsızlık örneği verdi.

EKREM’E “GEÇMİŞ OLSUN”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendermelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise, şunları söyledi: “Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne halk oylamasıyla geçti. Dünyada başkanlık sistemiyle istikrarlı yönetilen ülkeler var. Bunlar bu sistemden iyi neticeler almış. Türkiye, bu sistemle beraber hızlı hareket etmenin üretimde iyi neticelerini aldı. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye modeli olarak halen belki eksik kalan tarafları tahkim edilebilir ama halkın oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanı var. Halkın kahir ekseriyetiyle seçilmesi için yüzde 50 barajı var. Bundan ümidini kesenler, yeniden parlamenter sisteme dönmek istiyor olabilir. Bu eski Türkiye’ye dönüş demektir. Çift başlılık hiçbir zaman sonuç vermemiş. Geçmişte farklı deneyimler yaşadık. Ülkemiz yıllarca koalisyonların getirdiği istikrarsızlıkla boğuştu. Anayasa kitapçığının Başbakanın önüne fırlatıldığı kriz dönemleri yaşadık. Türkiye bunlara hep bedel ödedi. Hızlı kalkınmanın yolu, hızlı karar almaktan geçer. Bugünkü Türkiye için en ideal yönetim şeklidir. Ama yüzde 50+1’den ümidini kesenler veya diploması iptal olup da Cumhurbaşkanı olma hayali elinden gidenler, çareyi başka yerlerde arıyorlarsa nafile. Onlara geçmiş olsun.”

AÇ TAVUK MİSALİ

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da şunları dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu ucube arıyorsa İBB’de kurduğu ve milletin parasını talan ettiği kendi ‘sistem’ine baksın. Asrın yolsuzluğu ve sahtekârlığı ile birlikte stratejik bilgileri başka ülke ve istihbarat birimlerine vermekle yargılanan eski İmamoğlu, şimdi de cumhurbaşkanlığı adaylığından ümidi keserek, parlamenter sisteme dönüş yollarını yoklayıp ümitleri sıcak tutmaya çalışıyor. Diplomasının sahte çıkmasıyla, mevcut duruma göre aday olma ihtimalini kaybedince rotasını parlamenter sisteme kırmış ve ‘hiç olmazsa başbakan olayım’ derdine düşmüştür. Bunu kime söylüyor? Başka bir sorunlu kişi Muharrem İnce’ye. Özgür Özel’den ümidini kesmiş olsa gerek, İnce’den medet umduğuna göre. Asrın yolsuzluğunu yaparak elde ettiği servet ile Ekosistem kuran ve siyaseti, medyayı yeniden dizayn etmeye kalkan eski İBB Başkanı, İnce’ye bir rol mü biçiyor, o da ayrı mesele. Savcılığın hazırlamış olduğu iddianameye göre İmamoğlu’nun çıkması bile muhal gözükürken böyle hayaller kurması da ayrı bir garabet. Yakın dönemde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı değil de parlamenter sistem tartışmaları yaşanırsa biliniz ki Ekosistemin içine dahil olanlar tarafından bu dile getiriliyor demektir. Aç tavuk kendini parlamenter sistemde başbakan görürmüş!”