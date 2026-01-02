  • İSTANBUL
33 sürücü hayatını kaybetmişti! Dünyanın en zorlu yarışı başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak. 1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu Dakar Rallisi’ne üst üste 7. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 48. kez düzenlenen ralli, Yanbu'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta aynı şehirdeki 13. etapla sona erecek.

TOPLAM MESAFE

Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 8 bin kilometreye yaklaşan 2026 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek.

Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek.

İKİ GÜNLÜK MARATON ETAP DÜZENLENECEK

Rallide son senelerde olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak.

Sürücülerin maraton etap sırasında geceyi geçirmek için kamp alanlarına ulaşması gerekecek.

Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.

REKOR PETERHANSEL'DE

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor.

Otomobilde 8 kez kazanan Peterhansel, motosiklette de 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Son şampiyonların yanı sıra otomobilde Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Seth Quintero, motosiklette ise Kevin Benavides, Ricky Brabec, Tosha Schareina gibi isimler de rallide yer alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.

33 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

Etaplar

2026 Dakar Rallisi'nde 13 etap şu şekilde:

 

Etap Tarih Başlangıç Bitiş Mesafe (km)
Ön etap            3 Ocak            Yanbu            Yanbu            23
1   4 Ocak   Yanbu   Yanbu   305
2   5 Ocak   Yanbu   Al-Ula   400
3   6 Ocak   Al-Ula   Al-Ula   422
4   7 Ocak   Al-Ula   Al-Ula   451
5   8 Ocak   Al-Ula   Hail   356
6   9 Ocak   Hail   Riyad   331
Dinlenme   10 Ocak   -   -   -
7   11 Ocak   Riyad   Wadi ad-Dawasir   462
8   12 Ocak   Wadi ad-Dawasir   Wadi ad-Dawasir   481
9   13 Ocak   Wadi ad-Dawasir   Bişa   418
10   14 Ocak   Bişa   Bişa   371
11   15 Ocak   Bişa   Al Henakiyah   347
12   16 Ocak   Al Henakiyah   Yanbu   310
13   17 Ocak   Yanbu   Yanbu   105
1
