Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti
Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşam" mottosuyla hayata geçirdiği milyonlarca liralık dev yatırım İSBİKE, CHP'li yönetim elinde adeta bir hurdalığa dönüştü. AK Parti döneminde tıkır tıkır işleyen ve binlerce vatandaşın hizmetine sunulan akıllı bisiklet sistemi, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı tanınmaz hale geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE), uzun süredir kullanılmadığı için atıl hale geldi. CHP’li İBB yönetimi döneminde bakımı yapılmayan bisikletlerin hurdaya döndüğü ortaya çıktı.

 

İhlas Haber Ajansı tarafından daha önce kaydedilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların ise bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü görülmüştü. Uzun süre kullanılmayan bisikletlerin çürümeye terk edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

 

 

Tepkilerin odağındaki bisikletler kaldırıldı

İddiaya göre, atıl halde bulunan bisikletler bulundukları alanlardan kamyonetlerle kaldırılarak hurdaya verildi. Havadan kaydedilen son görüntülerde ise bisikletlerin bulunduğu alanların tamamen boşaltıldığı, geriye yalnızca plastik parçalar ve lastik yığınlarının kaldığı görüldü.

Tepkiler üzerine belediye tarafından yapılan işlemlerle ilgili olarak, kaldırılan bisikletlerin Bayrampaşa’daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan bisikletlerin bu şekilde değerlendirilmesi "kamu zararı" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

 

