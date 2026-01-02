  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!
Giriş Tarihi:

Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da geçtiğimiz yıl 1922 kişinin idam edildiğini aktardı.

#1
Foto - Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

İran’da 2025 yılında, uyuşturucu, cinayet, casusluk, tecavüz gibi suçlardan dolayı hüküm giyen 1922 kişinin idam edildiği bildirildi.

#2
Foto - Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

DİKKAT ÇEKEN 85 SAYFALIK RAPOR İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da 2025 yılındaki insan hakları ihlallerine dair 85 sayfalık rapor yayımladı. Raporda, İran’da 2015-2025 yılları arasındaki idam sayılarına yer verildi.

#3
Foto - Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

DİKKAT ÇEKEN 85 SAYFALIK RAPOR İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da 2025 yılındaki insan hakları ihlallerine dair 85 sayfalık rapor yayımladı. Raporda, İran’da 2015-2025 yılları arasındaki idam sayılarına yer verildi.

#4
Foto - Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

SON ON YILIN EN YÜKSEK İDAM SAYISI İstatistiklerde yer alan bilgilere göre, İran’da 2025 yılında 1922 kişi idam edildi ve bu, son 10 yılın en yüksek idam sayısı oldu.

#5
Foto - Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!

Raporda ayrıca, geçen yıl idam edilenlerin yüzde 87’sinin erkek, yüzde 3’ünün kadın olduğu bilgisi yer alırken yüzde 10’unun cinsiyetinin ise tespit edilemediği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma
Gündem

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li belediyelerde rüşvet, torpil ve liyakatsizlik skandallarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler ayla..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23