Dünyadan tepkiler yağıyor: 1922 kişi idam edildi!
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da geçtiğimiz yıl 1922 kişinin idam edildiğini aktardı.
İran’da 2025 yılında, uyuşturucu, cinayet, casusluk, tecavüz gibi suçlardan dolayı hüküm giyen 1922 kişinin idam edildiği bildirildi.
DİKKAT ÇEKEN 85 SAYFALIK RAPOR İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da 2025 yılındaki insan hakları ihlallerine dair 85 sayfalık rapor yayımladı. Raporda, İran’da 2015-2025 yılları arasındaki idam sayılarına yer verildi.
SON ON YILIN EN YÜKSEK İDAM SAYISI İstatistiklerde yer alan bilgilere göre, İran’da 2025 yılında 1922 kişi idam edildi ve bu, son 10 yılın en yüksek idam sayısı oldu.
Raporda ayrıca, geçen yıl idam edilenlerin yüzde 87’sinin erkek, yüzde 3’ünün kadın olduğu bilgisi yer alırken yüzde 10’unun cinsiyetinin ise tespit edilemediği aktarıldı.
