Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki karayollarında sürücülerin sürüş konforunu artırmak ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan "levha sadeleştirme" operasyonunun tamamlandığını açıkladı. Hız sınırlarını belirleyen ve zaman zaman kafa karışıklığına yol açan işaretlemelerin optimize edilmesi kapsamında, bugüne kadar ülke genelinde toplam 58 bin 246 trafik levhası yerinden sökülerek kaldırıldı. Bakan Uraloğlu, bu kapsamlı çalışmanın Türkiye'nin 68 bin 579 kilometrelik devasa yol ağının tamamında başarıyla sonuçlandırıldığını müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için hayata geçirilen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

 

Bakan Uraloğlu, “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen çalışmalar kapsamında trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

 

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

 

“Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı.

 

1 Eylül itibarıyla ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 adet levha kaldırıldı.

 

Bu düzenlemeler kapsamında, kaldırılan levhaların yüzde 60’ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu.”

