CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Küçük çocukların da kullandığı belediyelere ait sosyal tesislerde alkollü içecek satışlarına başlayan CHP’li başkanlar, 2025 yılını belediye kasasından içki alımı gerçekleştirerek kapattı. İşte içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkını harama akıtan CHP’li belediyeler

Kemer Belediyesi’nin iştiraki Mavi Nar Emlak Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından 1260 şişe 50 cl bira ile 1260 şişe yüksek kaliteli 50 cl bira olmak üzere toplam 2520 şişe bira 148 bin 767 TL karşılığında temin edildi.

Tire Belediyesi 2025 yılında 2 milyon 275 bin TL’lik alkol alımı yaptı.

İzmir Dikili Belediyesi, “Sosyal tesislerde kullanılmak üzere alkollü içecek alımı” başlığıyla doğrudan temin yoluna gitti. Bu kapsamda yapılan alımlarda farklı tarihler ve kalemler üzerinden çeşitli içecekler temin edildi. Belediye tarafından yüzbinlerce lira harcandı.

Kaş Belediyesi, Aralık ayında iki ayrı doğrudan temin işlemiyle alkollü içecek alımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda belediye milletin yüzbinlerce lirasını alkole akıttı.

Manavgat Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerde satılmak üzere “alkollü içecek alımı” başlığıyla doğrudan temin yoluna gitti. 95 kasa ve 81 koli olmak üzere çeşitli alkollü içecekler temin edilirken, alım için belediye bütçesinden toplam 205 bin 560 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

İçki alımlarını her ay düzenli hale getiren Antalya Gazipaşa Belediyesi, “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Koru Halk Büfe ve Halk Market İşletmelerinde Satılmak Üzere Alkollü İçecek (Tuborg Grubu) Alımı” başlığıyla doğrudan temin yoluna gitti. CHP’li belediye; toplamı yüzbinlerce lirayı bulan alımlar yaptı.

AVCILAR YENİ YILA İÇKİYLE GİRDİ

CHP’li Avcılar Belediyesi ise 2026 yılına içki alımıyla giriyor. İhale kapsamında belediyenin toplam 43 bin adet alkollü içecek satın alacağı ortaya çıkarken yayımlanan ihale şartnamesine göre, alımı yapılacak içecekler arasında 12 yıl ve üzeri olgunlaştırılmış viskiler başta olmak üzere çok sayıda alkollü ürün yer aldı. Belediyenin temin etmeyi planladığı alkollü içecekler arasında 860 şişe viski, 6 bin şişe rakı ve 35 bin şişe bira öne çıkarken; bunun yanı sıra şarap, votka, cin, tekila, likör ve rom gibi çeşitli alkollü içeceklerden de yüzlerce şişe satın alınacak.