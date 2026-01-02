  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...

Fenerbahçe devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

#1
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

#2
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski hakkında hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Szymanski'nin menajeriyle görüştüğü ve "Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istiyoruz. Bu parayı getir, oyuncuyu istediği kulübe götür" dediği öne sürüldü.

#4
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de yine dağ fare doğurdu! İstenmiyor ama alan da yok...

26 yaşındaki Polonyalı futbolcuya Hollanda ve Almanya'dan takımların talip olduğu öğrenildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
