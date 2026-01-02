  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul'da yarın okullar tatil mi 2 Ocak Cuma?

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması
Dünya İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!
Dünya

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

ABD'nin Mali, Burkina Faso ve Nijer vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamasına Batı Afrika'dan misilleme geldi. Burkina Faso ve Mali, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını açıkladı.

ABD'nin Mali, Burkina Faso ve Nijer vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamasına Batı Afrika'dan misilleme geldi. Burkina Faso ve Mali, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını açıkladı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore liderliğindeki yönetim, ABD'nin Malili ve Burkinalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına karşılık olarak Amerikan vatandaşlarına vize yasağı uygulama kararı aldı. Kararın, Washington'un attığı adıma doğrudan bir karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "karşılıklılık ilkesi" temel alınarak "Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına" karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir." değerlendirmesine yer verilirken, ülkenin "tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği" vurgulandı.

 

MALİ'DEN DE KISITLAMA KARARI

ABD'nin seyahat kısıtlamalarına yalnızca Burkina Faso değil, Mali de benzer adımlarla yanıt verdi. Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir." denildi.

 

ABD SEYAHAT YASAĞI GETİRMİŞTİ

ABD, daha önce aldığı bir kararla Burkina Faso, Nijer, Mali, Güney Sudan ve Suriye gibi ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklamıştı. Washington yönetiminin bu politikası, ilgili ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Kararla birlikte, ABD'nin, 12 "yüksek riskli" ülke listesinde yer alan Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'e ek olarak Burkina Faso, Mali, Güney Sudan, Suriye ve Nijer de dahil edilmişti.

Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!
Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!

Dünya

Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor
Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

Yerel

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…
Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Dünya

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23