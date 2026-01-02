İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

ABD'nin Mali, Burkina Faso ve Nijer vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamasına Batı Afrika'dan misilleme geldi. Burkina Faso ve Mali, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ABD vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını açıkladı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore liderliğindeki yönetim, ABD'nin Malili ve Burkinalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına karşılık olarak Amerikan vatandaşlarına vize yasağı uygulama kararı aldı. Kararın, Washington'un attığı adıma doğrudan bir karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "karşılıklılık ilkesi" temel alınarak "Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına" karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir." değerlendirmesine yer verilirken, ülkenin "tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği" vurgulandı.

MALİ'DEN DE KISITLAMA KARARI

ABD'nin seyahat kısıtlamalarına yalnızca Burkina Faso değil, Mali de benzer adımlarla yanıt verdi. Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir." denildi.

ABD SEYAHAT YASAĞI GETİRMİŞTİ

ABD, daha önce aldığı bir kararla Burkina Faso, Nijer, Mali, Güney Sudan ve Suriye gibi ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklamıştı. Washington yönetiminin bu politikası, ilgili ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Kararla birlikte, ABD'nin, 12 "yüksek riskli" ülke listesinde yer alan Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'e ek olarak Burkina Faso, Mali, Güney Sudan, Suriye ve Nijer de dahil edilmişti.