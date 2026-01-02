CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, metresi şarkıcı ile birlikte, uzak mı uzak tatil adasına gitmiş.

AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı istakoz yemeye yurtdışına gittiğinde tüm medya yazdı mı?

Yazdı.

Biz de eleştirdik mi?

Eleştirdik..

Ömrümüz var ise, bir sonraki seçimde, Şebnem Bursalı’nın bu tarzında çok büyük bir dönüşüm olmadığı takdirde, bu mantıkla hareket etmeye devam edenlerin başına geldiği gibi..

Şebnem Bursalı’nın da, bir daha milletvekili adayı gösterilmeme ihtimali hemen hemen kesin mi?

Kesin..

Şebnem Bursalı’nın “Hakkımdır. Ne olmuş ki?” türünden kibir dolu bir açıklaması ve hatasını devam ettirir bir ısrarı olmadığı halde, “Bir daha adaylığı mümkün değil” diyoruz..

Eleştiriyoruz..

Peki bu işler, CHP’de nasıl oluyor?

Buyrun Buca Belediyesi’nden devam edelim..

Ne diyor, CHP’li belediye başkanı..

Çok matah bir iş yapmışcasına, makul bir icraat içinde imiş gibi..

“Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur.”

Dikkat buyrun..

