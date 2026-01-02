Adeta tehlikenin habercisi! Instagram’ın CEO’sundan yapay zeka itirafı

Mosseri, yapay zeka ile gerçeğini aratmayan görsellerin sınırsız bir şekilde üretilebildiğine ve sosyal medyanın giderek daha fazla miktarda gerçeğinden farksız yapay zeka ürünü fotoğraf ve videolarla dolduğuna vurgu yaptı. Yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerine karşı içeriklerin sahte olup olmadığını belirlemeye yönelik geleneksel metotlarının etkisiz kaldığını ifade eden Mosseri, bu durumun halihazırda 3 milyar aylık aktif kullanıcısı olan Instagram gibi sosyal medya platformlarını dahi zor durumda bıraktığını söyledi. Mosseri, "Özgün olabilme, bağ kurabilme ve taklit edilemeyen bir sese sahip olma gibi içerik üreticilerini önemli kılan her şey, artık doğru araçlara sahip olan herkes tarafından yapılabiliyor. ‘Deepfake' içerikler giderek daha iyi hale geliyor. Yapay zeka ile kamera ile çekilmiş içeriklerden ayırt edilemeyen fotoğraflar ve videolar üretiliyor" ifadelerini kullandı.