Adeta tehlikenin habercisi! Instagram’ın CEO’sundan yapay zeka itirafı
Instagram CEO’su Adam Mosseri, yapay zekâ üretimi içeriklerin hızla yayılmasıyla birlikte platformda gerçek görüntülerle sentetik içerikleri ayırt etmenin her geçen gün daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Instagram CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya platformlarında yapay zeka ile üretilen içeriklerin giderek daha da yaygınlaştığı ve hızla gerçek fotoğraf ve görüntülerin yerini almaya başladığı uyarısında bulundu. 31 Aralık'ta Instagram'da yaptığı paylaşımda Mosseri, "Instagram'ın karşı karşıya olduğu temel risk, dünya giderek daha hızlı değişirken platformun bu hıza ayak uyduramaması. 2026'ya doğru bakıldığında en büyük dönüşümlerden biri şu; gerçeklik, artık sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilir hale geliyor" dedi.