Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Adeta tehlikenin habercisi! Instagram’ın CEO’sundan yapay zeka itirafı
IHA Giriş Tarihi:

Adeta tehlikenin habercisi! Instagram’ın CEO’sundan yapay zeka itirafı

Instagram CEO’su Adam Mosseri, yapay zekâ üretimi içeriklerin hızla yayılmasıyla birlikte platformda gerçek görüntülerle sentetik içerikleri ayırt etmenin her geçen gün daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Instagram CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya platformlarında yapay zeka ile üretilen içeriklerin giderek daha da yaygınlaştığı ve hızla gerçek fotoğraf ve görüntülerin yerini almaya başladığı uyarısında bulundu. 31 Aralık'ta Instagram'da yaptığı paylaşımda Mosseri, "Instagram'ın karşı karşıya olduğu temel risk, dünya giderek daha hızlı değişirken platformun bu hıza ayak uyduramaması. 2026'ya doğru bakıldığında en büyük dönüşümlerden biri şu; gerçeklik, artık sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilir hale geliyor" dedi.

Mosseri, yapay zeka ile gerçeğini aratmayan görsellerin sınırsız bir şekilde üretilebildiğine ve sosyal medyanın giderek daha fazla miktarda gerçeğinden farksız yapay zeka ürünü fotoğraf ve videolarla dolduğuna vurgu yaptı. Yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerine karşı içeriklerin sahte olup olmadığını belirlemeye yönelik geleneksel metotlarının etkisiz kaldığını ifade eden Mosseri, bu durumun halihazırda 3 milyar aylık aktif kullanıcısı olan Instagram gibi sosyal medya platformlarını dahi zor durumda bıraktığını söyledi. Mosseri, "Özgün olabilme, bağ kurabilme ve taklit edilemeyen bir sese sahip olma gibi içerik üreticilerini önemli kılan her şey, artık doğru araçlara sahip olan herkes tarafından yapılabiliyor. ‘Deepfake' içerikler giderek daha iyi hale geliyor. Yapay zeka ile kamera ile çekilmiş içeriklerden ayırt edilemeyen fotoğraflar ve videolar üretiliyor" ifadelerini kullandı.

Mosseri, bu nedenle gerçek içeriklerin teyit edilmesine ilişkin mekanizmanın tersine çevrilmesini ve sahte içeriklerin tespit edilmeye çalışılması yerine gerçek içeriklerin sertifikalandırılmasını önerdi. Mosseri, Leica, Nikon ve Sony gibi kamera üreticilerinin görüntünün yakalandığı anda C2PA gibi standartlara dayalı kriptografik imzalama uygulamalarını devreye alması halinde, gerçekliği teyit edilebilir içerik üretiminin mümkün olacağını söyledi.

META'NIN KENDİ FİLİGRANLAMA VE ETİKETLEME ÇALIŞMALARI GÜVENİLİR DEĞİL: Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta'nın kendi filigranlama ve etiketleme çalışmalarının güvenilir olmadığını ve kolayca aşılabildiğini itiraf eden Mosseri, sosyal medya platformlarının yapay zeka ile üretilen sentetik içerikleri tespit etme konusunda giderek daha da etkisiz hale gelecekleri öngörüsünde bulundu. Mosseri, artan yapay zeka içerikleri nedeniyle kullanıcıların artık fotoğraf ve videoların gerçek olayları yansıttığı konusundaki varsayımdan vazgeçmeleri gerektiğini ifade etti.

Bunun yerine sosyal medyadaki içeriklere karşı daha şüpheci yaklaşılmasını ve paylaşımı yapanların güvenilirliği ve motivasyonlarının sorgulanması gerektiğini belirten Mosseri, kısa bir süreliğine montajlanmamış ve kusurlu görsellerin içeriğin gerçekliğinin tespiti için bir ölçü kabul edilebileceğini, fakat yapay zekanın yakında bu kusur ve eksiklikleri de taklit edebileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Mosseri, "İnsanlar artık gerçek hissettiren içerik istiyor. Zeki içerik üreticileri, montajlanmamış, cilalanmamış hatta hoş olmayan görüntülere yöneliyor. Her şeyin mükemmelleştirilebildiği bir dünyada, kusur bir gerçeklik sinyali haline geliyor" ifadelerini kullandı. Mosseri, Instagram'ın bu duruma karşı yetkin araçlar geliştirme, yapay zeka etiketlenmesini iyileştirme ve güvenilir hesaplara öncelik verme gibi adımlarla karşılık vereceğini söyledi.

