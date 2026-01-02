  • İSTANBUL
Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok
Gündem

Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok

Adalet Bakanlığı, bugün bazı medya organlarında yer alan ve cezasının yüzde 50’sini çekenlere tahliye fırsatı getirileceğine ilişkin haberin doğru olmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, bugün bazı medya organlarında yer alan ve cezasının yüzde 50’sini çekenlere tahliye fırsatı getirileceğine ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada; “Türkiye Gazetesinde bugün yer alan, ‘…Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor’, ‘…Söz konusu formül yasalaşırsa, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkân sağlanacak ve hâlen cezasının yüzde 50’sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek…’ şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Adalet Bakanlığı’nın gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlık yoktur” bilgisi aktarıldı.

