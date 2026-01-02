Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşık 4,3 trilyon dolar değerindeki Nvidia’nın İsrail’de dev bir teknoloji kampüsü kuracağını duyurdu. Milyarlarca dolarlık bu dev yatırım, İsrail’i Nvidia'nın ABD dışındaki en büyük ikinci üssü haline getirirken, 10 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD temasları kapsamında katıldığı bir toplantıda, dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumundaki Nvidia'nın İsrail'e yapacağı yatırımı resmen ilan etti. Netanyahu, bu yatırımı İsrail’in küresel gücünün bir kanıtı olarak sunarken; Nvidia’yı "dev bir ortak" olarak nitelendirdi.

1,5 Milyar Dolarlık "Yapay Zeka" Kampüsü

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından netleşen detaylara göre; Nvidia, İsrail’in kuzeyinde yer alan Kiryat Tivon bölgesinde devasa bir Ar-Ge ve teknoloji kampüsü inşa edecek.

Yatırım Tutarı: Yaklaşık 1,5 milyar dolar (milyarlarca Şekel) değerinde.

İstihdam: Tesis tamamlandığında 10 bin yüksek teknoloji uzmanına iş imkanı sağlayacak.

Özel Tahsis: İsrail hükümeti, bu stratejik yatırım için Nvidia’ya yaklaşık 22 dönümlük araziyi ihalesiz ve %51 indirimle tahsis etti.

"İsrail Nvidia'nın İkinci Evi"

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın daha önce dile getirdiği "İsrail Nvidia'nın ikinci evidir" sözlerini hatırlatan Netanyahu, bu bağın yeni yatırımlarla perçinlendiğini vurguladı. 2019'da Mellanox'u satın alarak girdiği İsrail pazarında büyüyen Nvidia; Tel Aviv ve Beerşeva’daki merkezlerine ek olarak kuracağı bu yeni kampüsle, Orta Doğu'nun en büyük veri merkezlerinden birine de ev sahipliği yapacak.

Netanyahu, Nvidia yatırımını İsrail’in "güç" doktriniyle ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Nvidia gibi 4 trilyon dolarlık bir dev İsrail'e geliyorsa, bu bizim gücümüz sayesindedir. İbrahim Anlaşmaları ile dört Arap devletiyle tarihi barış sağladık ve daha fazlasını yapacağız. Ancak tüm bunları belirleyen tek şey gücümüzdür. Güç yoluyla barış, güç yoluyla refah ve umut!"

Sadece Üretim Değil, İnovasyon Merkezi

İnşaatı 2027’de başlayıp 2031 yılında tamamlanması beklenen kampüs, sadece bir üretim tesisi olmayacak. İçerisinde;

Dev dil modelleri için ileri düzey Süper Bilgisayar merkezleri,

Startup'lar ve girişimciler için kuluçka merkezleri,

Ziyaretçi merkezleri ve yeşil alanlar bulunacak.

Ayrıca Nvidia'nın son günlerde İsrail merkezli yapay zeka girişimi AI21 Labs'ı 2-3 milyar dolar bandında bir rakamla satın almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü iddiaları da teknoloji kulislerini hareketlendirdi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle bazı teknoloji devleri çekince yaşarken, Nvidia'nın bu ölçekte bir taahhüt vermesi, şirketin İsrail’i stratejik bir "kale" olarak gördüğünü kanıtlıyor.