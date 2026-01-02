Hakkari-Van yolunda korku dolu anlar! Çığ düştü
Hakkari-Van karayolunda kar yağışının ardından beklenen felaket gerçekleşti. Birinci tünel mevkisinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınlarına düşen dev çığ kütlesi, karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.
Bölgede kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve tipinin etkisini sürdürmesiyle birlikte meydana gelen olay sonrası, ihbar üzerine AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye seferber edildi. Tüneller bölgesinde meydana gelen çığ nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin mahsur kalan olup olmadığını belirlemek için başlattığı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.