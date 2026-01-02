  • İSTANBUL
Gündem

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet

Yeniakit Publisher
Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet

Hatay'da okul çevrelerinde bulunan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde satılmayı bekleyen 465 kilogram ürün toprağa gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde bulunan okulların çevrelerinde; bakkal, market ve toptancı işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde vatandaşlara satılmayı bekleyen; 15 kilogram temizlik ürünü, 100 kilogram çikolata ve şekerleme ürünü, 350 kilogram süt tozu ve meyve suyu tozu olmak üzere toplamda 465 kilogram halk sağlığını tehdit eden ürün ele geçirildi.

 

Ele geçirilen ürünler, ekipler tarafından açılan çukurlara gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Beyazıt Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Başkan Ahmet Salman Yumuşak’ın talimatlarıyla Reyhanlı’da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

