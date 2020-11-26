Trump yönetiminden yeni TikTok kararı
Çin merkezli ByteDance firmasına ait TikTok uygulamasının ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için süre veren Donald Trump yönetimi, şirkete 7 gün daha ek süre verdi. Yeni tarih, 4 Aralık olarak açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi'nin Çin merkezli ByteDance şirketinin video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için verilen süreyi bir kez daha uzattı. ByteDance’e 7 gün ek süre verilmesiyle yeni tarih 4 Aralık olarak belirlendi.
Neler olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, “Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak” ifadelerini kullanmıştı.