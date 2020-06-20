Trump ve Kim Jong-un'a ateş püskürdü: Midemi bulandırdı

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Otto Warmbier, 2 Ocak 2016'da Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği sırada bir otelden propaganda tabelası çalarken yakalanmıştı. Sonrasında yaşananlar ise bir trajediye dönüştü.

15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier'in ailesi de, gözaltında tutulduğu 15 ay boyunca oğullarından haber alamamıştı. Gözaltına alınmasından yaklaşık bir ay sonra düzenlenen basın toplantısında Warmbier tabelayı 'hatıra' olarak çaldığını itiraf etmiş ve gözyaşları içinde "Amacım Korelilerin çalışma motivasyonunu ve iş ahlakını zedelemekti" demişti.

Daha önce Kuzey Kore'de gözaltında tutulan diğer yabancılar da baskı altında benzer açıklamalar yaptıklarını söylüyor. Kuzey Kore Warmbier'i insani sebeplerden ötürü serbest bıraktığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'de tutulduğu cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra geldiği ABD'de hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı Otto Warmbier'in ailesi, oğullarının sistematik işkence kurbanı olduğunu açıklamıştı.

Otto'nun annesi Cindy oğlunun ölümünün üçüncü yıl dönümünde, bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Kaldığı otelde, sadece personelin girebileceği bir alana girerek propaganda posteri çaldığı gerekçesiyle tutuklandığında 21 yaşında olan Otto'nun annesi, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ateş püskürdü.

"Amerikalılardan nefret edenler var. Kim ve rejimi bizden nefret ediyor. Onlar bizden nefret ederken biz nasıl dostmuşuz gibi davranabiliriz ki?" ifadelerini kullanan Cindy, "Onu bir yıldan fazla bir süre bitkisel bir durumda tuttular, çünkü onu eve göndermekten korkuyorlardı ve eve göndermeleri için tek neden Trump'tı" dedi.

"Gerçekten, Trump'a çok kızgınım ama yine de ondna başka kimsenin Otto'yu eve getirebileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullanan Cindy, Trump'a neden sinirli olduğunu ise şöyle anlattı:

"Trump bizi akşam yemeğine davet etmişti. Biz de Otto'nun yakın arkadaşlarını davet ettik. Hiçbiri Trump hayranı sayılmaz. Masanın etrafında sessizce yemek yiyorduk. Trump'ın ise tek bahsettiği şey Kim'di. Kim'i sevdiğinden bahsedip duruyordu. Oysa biz hepimiz ondan nefret ediyorduk. Midemi bulandırdı... Bunu bir türlü anlamadı. O bir muamma."

Otto hakkında kötü hissettiğini ve onun da üzüldüğünü biliyorum ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyor. Ama bu olmayacak. Başkan Trump bizim için çok önemli şeyler yaptı. Ama bir yandan da duygularımı incitti. Zor durumda kaldığımızda devlete güvenmekle hata ettik."

Son olarak Kuzey Kore Lideri Kim'e seslenen Otto'nun annesi, "Ne diyebilirim ki? Cehennemde görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Fox televizyonunda yayınlanan bir programa konuşan Warmbier'in anne ve babası, oğullarının gıda ile zehirlendiğini iddia etmişti. ABD'li öğrenci 2016 yılında Pyongyang'da kaldığı otelde bulunan politik bir sloganı çalmak suçlamasıyla cezaevine konulmuştu.

Otto Warmbier, 15 aydan uzun bir süre sonra Haziran ayı içinde tıbbi nedenlerle serbest bırakılmış, evine geri döndükten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Warmbier'in ölümü sonrası konuşan ailesi, oğullarının, "şiddetli kasılmalar geçirdiğini, ev içinde uluduğunu ve insani olmayan sesler çıkardığını" açıklamıştı.

"Kafası kazınmıştı, duymuyor ve görmüyordu. Bacakları ve kolları tamamen şeklini kaybetmişti ve ayağında büyük bir yara vardı."

Baba Fred Warmbier, Kuzey Kore'nin, ülkede ölmesin diye oğlunu serbest bıraktığı düşüncesinde olduğunu da açıkladı.

Ailenin gıda zehirlemesi iddiasına karşılık ABD'li doktorlar bu yönde bir bulgu açıklamamıştı.

Anne ve babası, otopsi isteğini de "oğlumuz daha fazla acı çekmesin" diyerek reddetmişti. Ancak ailenin işkence iddialarına karşılık yerel bir Amerikan gazetesi olan Cincinnati Enquirer, Otto Warmbier'ın bedeninde büyük yara bulunmadığını yazmıştı.

Gazetenin bir adli tıp uzmanına dayandırdığı haberde, ölüm nedeninin, oksijen azlığından kaynaklanan beyin hasarı olduğu görüşü yer almıştı.

Kuzey Kore ise, Warmbier'in ölümünün kendileri için de bir "gizem" olduğunu savunurken, "Bu ölümün en büyük kurbanı biziz!" ifadelerini kullanmıştı. Ülkesine geri dönen Warmbier'in 1 yıldır komada olduğu ortaya çıkarken, Amerikalı genç komadan çıkamayarak hayatını kaybetmişti.