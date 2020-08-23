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Dünya Trump Twitter hesabından paylaştı: Bir müjde açıklayacağım
Dünya

Trump Twitter hesabından paylaştı: Bir müjde açıklayacağım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından bir müjde açıklayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:47:00 -
Trump Twitter hesabından paylaştı: Bir müjde açıklayacağım

Koronavirüs’e karşı önümüzdeki günlerde büyük bir müjde açıklayacağım diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği haberle iligili olarak ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın büyük bir tedavi gelişmesi açıklayacağını söyledi.

Başkan Trump’ın neyi açıklayacağı merak konusu olurken, Cumhuriyetçi Parti Kongresi sırasında Federal İlaç Başkanlığı (FDA) tarafından onaylanması beklenen plazma tedavisini açıklayacağı tahmin ediliyor.

FDA plazma tedavisini onaylamıyor

Beyaz Saray tarafından verilen resmi olmayan bilgiye göre, FDA'nın ABD'de izin vermediği plazma tedavisi bazı doktorlar tarafından uygulanıyor. Şimdiye kadar 60 bin koronavirüs hastasına plazma tedavisi uygulandığı biliniyor.

ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961’e dayanırken, toplam can kaybı ise 180 bin 390’a yükseldi.

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