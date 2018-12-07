Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı verildi

CNN International'ın bulunduğu New York'taki Time Warner Center'ın bomba şüphesiyle boşaltıldığı belirtildi. New York polisinin şu anda binada incelemelerde bulunduğu, CNN'in ise yayınlarını önlem amaçlı banttan yayınladığı belirtildi.

Olayın Trump'ın tweetinden hemen sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Trump 1 saat önce attığı tweette "Sahte haber = İnsanların düşmanı" demişti. Bu paylaşımdan kısa süre sonra ise New York'taki CNN International binasında bomba alarmı verildi.

