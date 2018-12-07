0553 313 94 23

Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından 'Sahte haber=İnsanlarının düşmanı' paylaşımından kısa bir süre sonra CNN International'ın New York'taki binası bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 07:29
Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı verildi

CNN International'ın bulunduğu New York'taki Time Warner Center'ın bomba şüphesiyle boşaltıldığı belirtildi. New York polisinin şu anda binada incelemelerde bulunduğu, CNN'in ise yayınlarını önlem amaçlı banttan yayınladığı belirtildi.

 

Olayın Trump'ın tweetinden hemen sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Trump 1 saat önce attığı tweette "Sahte haber = İnsanların düşmanı" demişti. Bu paylaşımdan kısa süre sonra ise New York'taki CNN International binasında bomba alarmı verildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 07:29
  1. CNN International
  2. donald trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    1. Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. ABD uçakları Ukrayna için havalandı
    4. ABD'nin asıl amacı ortaya çıktı!
    5. CNN'in New York ofisinde bomba alarmı
    6. Libya'da anayasa referandumu Ocak'ta
    7. Merkel'in halefi belli oluyor
    8. Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
    9. Gururlandıran mesaj! "Allah bize..
    10. Silivri’de tır kazası yolu trafiğe..
    11. Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı..
    12. Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem..
    13. İran'da yaşanan terör saldırısına kınama
    14. Dünyanın beklediği karar bugün..
    15. ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş..
    16. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    17. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    18. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    19. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    20. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi