Trump tehdit ettiği muhabirle kapıştı! "Bu görüntüyü kullanırsan…"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gönderdiği mektubun fotoğrafını çeken gazeteciye hapis cezasını hatırlatması muhabiri tehdit ettiği şeklinde yorumlandı.

Hafta başında Time dergisinden muhabirleri kabul eden Trump, röportaj sırasında gazetecilere Kim Jong-un'un yakın zamanda gönderdiğini söylediği bir mektubu gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bir muhabirin fotoğraf çektiğini görünce duruma müdahalede bulundu.

Röportaj devam etse de konu Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmaya gelince işler tatsız bir hal almaya başladı.

Independent 'ın haberine göre; Trump, “Affedersiniz! Size gizlilik esasıyla verdiğim ve fotoğrafını çektiğiniz bu mektubun görüntüsünü kullanırsanız, anayasanın İkinci Bölümü'ne göre hapse girebilirsiniz. Mektubu size fotoğrafını çekesiniz diye vermemiştim. Dolayısıyla benimle oyun oynamayın.” dedi.

Konunun muhatabı muhabir de “Beni hapis cezasıyla mı tehdit ediyordunuz?” diye sordu.

ABD Başkanı'nın bu sözlere cevabıysa şu oldu:

"Peki, ben size bundan sonra olacakları anlattım. Bu mektuba, yayımlanmaması kaydıyla bakabileceğinizi söyledim. Bu, fotoğraf makinenizi çıkarıp fotoğraf çekmeye başlayacağınız anlamına gelmiyor. Anlaşıldı mı? Öyleyse elinizde mektubun bir fotoğrafı olmadığını umuyorum."

Medyayla bir çeşit aşk-nefret ilişkisi yaşayan ve kendisine yöneltilen ilgiden hoşlanmasına rağmen basını “halkın düşmanları” şeklinde nitelendiren açıklamalar yapan Trump, Time dergisinin kendisini bu ay kapak yapmasından da yakındı.

Trump, “Hikayenizle eğlenin bakalım. Çünkü bunun Time dergisinde içinde benim olduğum 28. korkunç yazı olacağından eminim. İnanılır gibi değil. Tüm yaptıklarıma ve elde ettiğim başarıya rağmen Time'ın yazış tarzı kesinlikle akıl almaz.” diye konuştu.