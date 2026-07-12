  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akım öyle değil böyle olur! Kur’an kursuna çocuk akını Boykot markalar Türkiye'de imparatorluk kurdu! Hastaneye kaldırılmıştı: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi CHP'liler öve öve bitiremedikleri Erdal Beşikçioğlu'na kılıç çektiler! 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen hadsize soruşturma: Yine CHP yine şehitlere saygısızlık Deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı ama... Tatilciler dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı 10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü Avukat, neler yapmış neler! Bu da “Ankara’da dayım var” soygunu AP’li alçakların Barış Harekatı iftirası Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı
Dünya Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı
Dünya

Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı

ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari bir gemiye saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran’a karşı yeni bir saldırı turu başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, bunun bu hafta İran’a yönelik üçüncü saldırı dalgası olduğunu açıkladı.

CENTCOM’DAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a karşı yeni askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy adlı konteyner gemisine saldırdığı öne sürüldü.
Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtildi.

İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!

Dünya

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!

‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı
‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı

Dünya

‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı

Irak'taki İrancı gruplar silah bırakmayı reddetti
Irak'taki İrancı gruplar silah bırakmayı reddetti

Dünya

Irak'taki İrancı gruplar silah bırakmayı reddetti

İran ile Hürmüz konusunda anlaştılar
İran ile Hürmüz konusunda anlaştılar

Dünya

İran ile Hürmüz konusunda anlaştılar

Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu
Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu

Dünya

Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23