Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari bir gemiye saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran’a karşı yeni bir saldırı turu başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, bunun bu hafta İran’a yönelik üçüncü saldırı dalgası olduğunu açıkladı.

CENTCOM’DAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a karşı yeni askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy adlı konteyner gemisine saldırdığı öne sürüldü.

Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtildi.

İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.