0553 313 94 23

Trump şart koştu: En iyi arkadaşı olurum!

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda İran'ın 'zengin ve mutlu bir ülke, kendisinin de en iyi arkadaşı' olacağını söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 23:28
Trump şart koştu: En iyi arkadaşı olurum!

İran ile ilgili toplantı için Camp David'e giden Trump, Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım. Umarım olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'a askeri misillemenin masada olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, Tahran ile yaşanan kriz çözülene kadar askeri adımların her zaman seçenekler arasında olduğunu kaydetti.

"150 İranlı öldürmek istemedim"

İran'ın Amerikan insansız hava aracını (İHA) düşürmesine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğine yönelik Beyaz Saray'da yapılan toplantıya ilişkin detaylar da paylaşan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

"Danışmanlarıma olası bir askeri operasyon kararı almadan önce kaç kişinin öleceğini sordum. Tahmini bir rakam verdiler ama ben daha net bir cevap istedim. Tam detaylara girmeyeceğim ama bu rakamlar henüz ilk etapta 40 ile 50 arasıydı. Birçok İranlının yaşadığı New York şehrinden geliyorum. Harika insanlar. İranlı arkadaşlarım var. Oldukça akıllı, hırslı ve muazzam yüksek kaliteli insanlar. 150 İranlı öldürmek istemedim. Kesinlikle gerekli olmadıkça hiçbir 150 insanı öldürmek istemiyorum."

Bununla beraber saldırı kararını iptal ettiği için tebrik edildiğini vurgulayan Trump, "Herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi aynı kişiler güvercin olduğumu söylüyor." dedi.

ABD'ye ait İHA düşürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), önceki gün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş, fakat Başkan Trump son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 23:28
  1. Ordu
  2. iran
  3. trump
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    1. Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    2. İstanbul'da toplu ulaşıma seçim..
    3. Hugo Rodallega transferini duyurdular!..
    4. Trabzonspor'dan Adam Nagy sürprizi
    5. Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
    6. Özel olarak yaptırdı... Sultan 2...
    7. Şehit komiser memleketine gönderildi
    8. Denizlispor, Hugo Rodallega'yı..
    9. 2019 Avrupa Oyunları
    10. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik!..
    11. Brezilya’dan farklı galibiyet
    12. Öcalan’ın mektubundan sonra Selahattin..
    13. Futbol: Kupa Amerika
    14. "Güvenlik güçleri naaşın başından..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2019
    16. "Yemen'de çözümün anahtarı BM arasında..
    17. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    18. Basketbol: Hazırlık maçı
    19. Otelde rastgele ateş eden saldırgan..
    20. İstanbul seçimi için Kırıkkale’den..
    21. Filistin yönetiminden ABD’ye sert..
    22. Şişli’de motosiklet kazası: 2 yaralı
    23. Burdur’da 3 gündür haber alınamayan..
    24. Niğde’de 4’üncü kattan düşen çocuk..
    25. Trump şart koştu: En iyi arkadaşı..
    26. Denizli’de alt geçitte akıl almaz kaza
    27. Ali Koç’tan transfer müjdesi
    28. Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi
    29. GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel..
    30. Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Dünyayı sarsan ses kaydını yayımladılar! Körfez saldırısını Suudi Arabistan gerçekleştirmiş
    Dünyayı sarsan ses kaydını yayımladılar! Körfez saldırısını Suudi Arabistan gerçekleştirmiş
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı