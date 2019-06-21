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Trump: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan krize çok önemli bir itirafta bulunarak 'bu geceye dikkat' dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:25
Trump: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

ABD Başkanı Trump, "İran konusunda acelem yok. Bu geceden itibaren İran'a yaptırımların daha fazlası eklenecek. İran'a yönelik saldırıyı 10 dakika önce durdurdum" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Pazartesi günü İran uluslararası sularda İHA'mızı düşürdü. Dün gece misilleme yapmak için üç farklı görüş masaya yatırıldı, kaç kişi ölecek diye sordum ve bir general bana 150 kişinin öleceğini söyledi. Saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız bir misilleme olacaktı. İran konusunda acelem yok" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:25
  1. ABD
  2. Trump

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  • uyan tcuyan tc32 dk önce
    hep yalan esas gaye tc dir. iran için toplanıp tc ye vuracak bu p.içler. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 46 dk önce
    Dünyanın asıl problemi tramp da değil Amerika’da değil Amerika’yı eline geçirmiş olan karanlık yapı
  • i.keskini.keskin48 dk önce
    He ..he.. Git!
  • HüseyinHüseyin51 dk önce
    Yemedi demi
  • ................56 dk önce
    Tabi tabi öledir...Evdeki hesap çarşıya uyacak mı bakalım...
  • TarıkTarık1 sa önce
    Sözde fötöyü verecek diye bu gavura seçim zamanı methiyeler düzenler mutlumusunuz?
  • hamido hamido 1 sa önce
    Geldim geleceğim, vurdum vuracağım ne bu yaa. Nedir bu seviyesizlik, şerefsizlik. Adam olan ağzından çıkanı yapar.
  • cccccc1 sa önce
    Bu Kafir ne kadar pislik bir şahsiyet. Chpli midir nedir.
  • MEHMET NURULLAH TEKİMEHMET NURULLAH TEKİ1 sa önce
    Blof yapıyor izlediği politika bu önce birtezdirt sonra dikte et

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