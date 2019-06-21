Trump: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

ABD Başkanı Trump, "İran konusunda acelem yok. Bu geceden itibaren İran'a yaptırımların daha fazlası eklenecek. İran'a yönelik saldırıyı 10 dakika önce durdurdum" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Pazartesi günü İran uluslararası sularda İHA'mızı düşürdü. Dün gece misilleme yapmak için üç farklı görüş masaya yatırıldı, kaç kişi ölecek diye sordum ve bir general bana 150 kişinin öleceğini söyledi. Saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız bir misilleme olacaktı. İran konusunda acelem yok" dedi.