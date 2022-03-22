Trump, Putin'i tehdit etmiş!

Giuliani, Newsmax sitesine yaptığı açıklamada, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Rusya’daki kiliseleri vurmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

The Independent’ın haberine göre Giuliani, Trump’ın Putin’in stratejik zekasına hayran olduğunu dile getirerek şöyle konuştu;

“Trump’ın Putin ile bir telefon görüşmesi vardı ve Ukrayna hakkında konuşuyorlardı. Trump Putin’e, ‘Vladimir, Ukrayna’ya saldırmamalısın. Çünkü o zaman ben şunu yapacağım. Moskova’daki o büyük şeylerden hoşlanmadım. O büyük altın baloncuklar. Bundan hoşlanmadım ve onları havaya uçurmak zorunda kalacağım’ dedi.”

Giuliani’ye göre Putin ise Trump’a “Onlar kilise” diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Trump, “Ah, Vladimir. Bana kiliselerden bahsetme. (ABD eski Başkanı George) Bush’u kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Kiliseler, onları umursuyor musun?” diye sordu.

Giuliani, “Bunu anlatmam için bana yetki verdi, yoksa avukatı olarak söylemezdim” diye ekledi.

Avukat, Trump’ın ‘altın baloncuklar’ ifadeleri ile Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Aziz Vasil Katedrali gibi Ortodoks kiliseleriyle ilişkilendirilen kubbelere atıfta bulunduğunu da belirtti.

Bu tuhaf hikaye, Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin diğer haberlerle örtüşüyor.

Trump’ın Putin hükümetiyle olan tuhaflıkları, diğer Rus yetkililere kadar uzandı.

Trump, bir keresinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’ı Oval Ofis’te kabul etti. Ancak görüşmede bir Rus muhabir bulunurken, ABD’li gazeteciler alınmadı.

Trump, FBI Direktörü James Comey’i görevden almasının ertesi günü gerçekleşen görüşmede, Rus yetkililerle Suriye’deki askeri operasyonlar hakkında gizli bilgileri paylaştı.