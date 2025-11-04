Trump kabinesinde panik! Savunma ve Dışişleri Bakanları evlerini terk etti, askeri üslere taşındılar!

ABD'nin siyasi ve güvenlik tarihinde benzeri görülmemiş bir gelişme yaşanıyor. Trump yönetiminin üst düzey isimleri, özellikle muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen suikastın ve Antifa'nın yurt içi terör örgütü ilan edilmesinin ardından artan tehditler üzerine köklü bir karar aldı.

BAKANLAR ASKERİ ÜSLERDE YAŞIYOR

The Atlantic'in haberine göre, ABD'li yetkililer, adreslerinin internette ifşa edilmesi ve sol grupların protestolarının şiddetlenmesi üzerine evlerini terk etti.

Şu anda toplam altı üst düzey yetkili, başkent dışındaki askeri üslerde, normalde amiral ve generallere ayrılmış özel konutlarda ikamet ediyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenler:

Savunma Bakanı Pete Hegseth (Fort McNair’deki “Generals’ Row” bölgesinde)

Dışişleri Bakanı Marco Rubio (Fort McNair’deki “Generals’ Row” bölgesinde)

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem (Anacostia-Bolling Üssü'nde)

Trump yönetiminden isimsiz bir yetkili, kendi evini terk etme nedeninin “belirli bir dış tehdit” olduğunu belirtti.

SAVAŞ İLAN EDİLMEDEN BİR İLK

Tarihi bir kırılmaya işaret eden bu durum, ABD tarihinde savaş ilan edilmeden bir yönetimin bu kadar üst düzeyde askeri üslere taşınma kararı almasıyla ilk kez gerçekleşiyor. Bu durum, tehdidin sadece dış sınırlardan değil, "içeriden veya görünmeyen bir dış elin yönlendirdiği iç ağlardan" geldiği endişesini gösteriyor.

PENTAGON'DAN İSYAN KONTROLÜ TALİMATI

Taşınmalara paralel olarak Pentagon da olağanüstü önlemler alıyor. Ulusal Muhafız birliklerine "hızlı tepki kuvvetleri" oluşturma talimatı verildi. Bu kapsamda ülke genelinde toplam 23 bin 500 asker, cop, kalkan ve biber gazı kullanımında özel olarak eğitilerek "iç güvenlik amaçlı hızlı müdahale gücü" olarak görevlendirilecek.

