Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

2026 Türkiye’sinde, Ankara’nın göbeğinde vatandaşlar su tankerlerinin peşinde koşar hale geldi.

Başkent’te "Orta Çağ" Manzaraları!

Videoda feryat eden mağdur vatandaş, 10 gündür akmayan sular yüzünden belediyeye isyan ederek; "Yapamıyorsanız bırakın gidin! 10 gündür susuz bırakan CHP belediyesine yazıklar olsun!" sözleriyle beceriksizliği yüzlerine vurdu.

Trafik Çilesi, Altyapı Enkazı!

Ankara’da sadece musluklar değil, hayat da durma noktasında! Günün yarısını CHP’nin plansızlığı ve bitmek bilmeyen yol çalışmaları yüzünden trafikte harcayan Ankaralılar, Mansur Yavaş yönetiminin şehri adeta bir köye çevirmesine tepkili. Algı belediyeciliği ile sosyal medyada kahramanlık taslayanların, gerçek hayatta vatandaşın en temel ihtiyacı olan suyu bile sağlayamaması "CHP demek çöp, çukur, çamur ve susuzluk demektir" sözünü bir kez daha kanıtladı.

"Bile Bile Lades Dediniz!"

Hizmet yerine ideolojik körlükle hareket edenlere verilen oyların bedelini bugün tüm Ankara ödüyor. Videodaki kalabalığın öfkesi, sadece susuzluğa değil, aynı zamanda verilen boş vaatlere:

"Seçim zamanı kapı kapı gezenler, şimdi halimizi görmüyor. Susuz kaldık, hizmetsiz kaldık! Biz bu çileyi çekmek için mi size yetki verdik?"

Sosyal Medya Balonu Patladı!

Ankara’yı sadece Twitter (X) üzerinden yönetmeye çalışan, icraat yerine reklam bütçelerine milyonlar akıtan Mansur Yavaş yönetimi, sokağın sesinden kaçamıyor. Ankaralıların bu haklı isyanı, CHP belediyeciliğinin iflas ettiğinin en net belgesi olarak tarihe geçti.

Ankaralı soruyor: Musluktan suyun akmadığı, yolların kilitlendiği bir şehirde "belediyecilik" bunun neresinde?