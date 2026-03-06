Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kabinedeki ilk ayrılığı ilan etti. İki günlük Kongre sorgusunun ardından görevden alınan Noem hakkında Trump şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin büyük Oklahoma eyaletinden son derece saygın Senatör Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Mevcut Bakan Kristi Noem, çok iyi hizmet etti ve başta sınır güvenliği olmak üzere çok sayıda olağanüstü sonuç elde etti. Kendisi, Cumartesi günü Florida'nın Doral kentinde açıklayacağımız Batı Yarımküredeki yeni güvenlik girişimimiz ‘Amerikalar Kalkanı' için Özel Temsilci olarak görevlendirilecek. Kristi'ye İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki hizmetleri için teşekkür ediyorum."

YENİ BAKAN ADAYI: ESKİ MMA DÖVÜŞÇÜSÜ MULLIN

Trump, Noem'in yerine düşündüğü Markwayne Mullin'den övgüyle bahsetti. Mullin'in siyasi tecrübesine ve "savaşçı" kimliğine dikkat çeken Trump, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 yıl ve Senato'da 3 yıl görev yapan Markwayne, 2016, 2020 ve 2024'te 77 ilçenin tamamını kazandığım Oklahoma'nın harika halkını temsil etme konusunda olağanüstü bir iş çıkardı. Bir ‘Amerika'yı yeniden büyük yap' (MAGA) savaşçısı ve yenilmez bir eski profesyonel MMA dövüşçüsü olan Markwayne, insanlarla gerçekten iyi anlaşıyor. Kendisi, ‘Önce Amerika' gündemimizi ilerletmek için gerekli bilgelik ve cesarete sahip bir isimdir."

Mullin'in sınır güvenliği konusundaki kararlılığına vurgu yapan Trump, "Markwayne, sınırımızı güvende tutmak, göçmen suçlarını, katilleri ve diğer suçluların ülkemize yasa dışı yollardan girmesini durdurmak, yasadışı uyuşturucu belasına son vermek ve Amerika'yı yeniden güvenli yapmak için yorulmadan çalışacaktır" dedi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Kristi Noem, Trump'ın ikinci döneminde koltuğunu kaybeden ilk bakan oldu. Özellikle kitlesel sınır dışı operasyonları sırasında yaşanan ölümlü olaylar ve sert uygulamalar, Noem'in Kongre'de iki gün boyunca sorgulanmasına neden olmuştu. Trump'ın yeni adayı Mullin'in göreve başlayabilmesi için Senato onayı gerekecek.