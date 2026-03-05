  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu Alçaklar fosforla saldırdı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor Jeopolitik gerilimler, denizcilikte hukuki desteğin önemini artırıyor Teknoloji ve modern tedavi müjdesi
Dünya Orta Doğu’da tahliye alarmı! 20 bin ABD vatandaşı ülkesine döndü
Dünya

Orta Doğu’da tahliye alarmı! 20 bin ABD vatandaşı ülkesine döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orta Doğu’da tahliye alarmı! 20 bin ABD vatandaşı ülkesine döndü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlayan hava saldırılarının ardından bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için dev bir operasyon yürütüyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, çatışmaların başladığı günden bu yana yaklaşık 20 bin ABD vatandaşının Orta Doğu’dan güvenli bir şekilde ülkelerine ulaştığı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 20 bin ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 20 bin Amerikan vatandaşı Orta Doğu'dan güvenli bir şekilde ABD'ye döndü." bilgisini paylaştı.

Bu rakamın diğer ülkelere güvenli bir şekilde yerleşen veya Orta Doğu'dan ayrılıp hala ABD'ye dönüş yolunda olan birçok Amerikalıyı kapsamadığı vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının charter uçuş ve kara taşımacılığı operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

 

Bugün yapılacak ek uçuşlar ve kara taşımacılığıyla birlikte bu rakamın artacağı belirtilen açıklamada, ayrıca bakanlığın Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve İsrail'deki ABD vatandaşları için bir Kriz Bildirim Formu oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ülkelerdeki ABD vatandaşlarının söz konusu formu doldurarak yaklaşan charter uçuş ve kara taşımacılığı seçenekleri hakkında doğrudan bilgi alabilecekleri kaydedildi.

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

ABD’nin ilk yeni nesil füzesi sahada: ATACMS’in yerine gelen füze ilk kez kullanıldı
ABD’nin ilk yeni nesil füzesi sahada: ATACMS’in yerine gelen füze ilk kez kullanıldı

Dünya

ABD’nin ilk yeni nesil füzesi sahada: ATACMS’in yerine gelen füze ilk kez kullanıldı

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

Gündem

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı
Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Gündem

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23