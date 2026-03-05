  • İSTANBUL
Dünya Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi
Dünya

Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 120’ye yükseldi

Siyonist vahşet, uluslararası hukuku ve ateşkes kararlarını çiğneyerek Gazze'yi toplu mezara çevirmeye devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, saldırıların başladığı günden bu yana tam 72 bin 120 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı ise 171 bin 802’ye ulaştı.

Soykırımcı ve katil İsrail, dünya kamuoyuyla alay edercesine ilan edilen "ateşkes" kararlarına rağmen Gazze’de masum kanı dökmeye devam ediyor. Barış kelimesinin arkasına sığınarak vahşetini sürdüren siyonist rejim, şehit sayısını her geçen gün artırırken insanlık vicdanı enkaz altında can çekişiyor. İşte katliamın kan donduran bilançosu

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 120'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 1 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişinin öldürüldüğü, 1704 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 120'ye, yaralı sayısının 171 bin 802'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

