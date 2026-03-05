ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den Suriye'de operasyon
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye ile koordinasyon içinde kritik bir operasyon düzenlendi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkede yürütülen güvenlik operasyonu kapsamında başkent Şam’ı hedef alan bir terör saldırısı planının tespit edilerek engellendiğini duyurdu.
Türkiye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi
Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan İçişleri Bakanlığından bir kaynağına göre, operasyon iç güvenlik birimi tarafından genel İstihbarat birimleri ve Türkiye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.
Haberde, ortaya çıkarılan saldırı planına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.