Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon
Gündem

Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran topraklarından kalkan kamikaze İHA'lar Nahçıvan Havalimanı'nı ve sivil yerleşimleri hedef almıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Nahçıvan'a yapılan saldırıyı ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

