2030’da tarihe karışacak teknolojiler: Bugünün alışkanlıkları yarın yok olabilir

Bulut depolama, dijital cüzdanlar ve biyometrik güvenlik hızla yayılıyor; uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde bugün alıştığımız pek çok teknolojinin tarihe karışabileceğini öngörüyor. İşte 2030’a kadar ortadan kaybolması beklenen teknolojiler. HARİCİ SABİT DİSKLER: Bulut depolama sistemlerinin hız ve güvenlik açısından büyük ilerleme kaydetmesi, fiziksel depolama cihazlarının geleceğini sorgulatıyor. Harici hard diskler yıllarca veri yedekleme ve taşıma için en yaygın çözümlerden biri oldu. Ancak artık dosyalar internet üzerinden anında erişilebilir hale geliyor. Gelişmiş bulut altyapıları sayesinde veriler dünyanın farklı veri merkezlerinde güvenli biçimde saklanabiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda verinin fiziksel cihazlarda değil, internetin görünmeyen altyapısında saklanacağını ve harici disklerin kullanımının hızla azalacağını düşünüyor.