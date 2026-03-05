NATO sekreterine tokat gibi hatırlatma! PKK da Türkiye'ye tehdit değil miydi?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına girdiği anda paramparça edilen füzeye ilişkin yaptığı açıklamada "NATO çok güçlü ve dikkatli" mesajı vererek gövde gösterisi yaptı. Rutte, NATO topraklarının her karışını savunacaklarına dair bu olayın "açık bir kanıt" olduğunu savundu. Ancak bu sözler, müttefik görünen batılı ülkelerin PKK/YPG gibi terör örgütlerine verdiği tır dolusu silah desteği ve on yıllardır süren Türk sivil katliamlarına karşı takındıkları üç maymun tavrını bir kez daha gündeme taşıdı.

Rutte, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesinin ardından düşürülen füzeye ilişkin açıklamada bulundu. Rutte, bu durumu kınadıklarını belirterek, “Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır” ifadelerini kullandı.

NATO'nun 5’inci maddesinin yürürlükte olmadığını söyleyen Rutte, “Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO’nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli” diye konuştu.