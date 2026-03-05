Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir

Çinli akademisyen Prof. Dr. Jiang Xueqin, günlerdir ağır saldırı altında İran’ın istediği takdirde savaşı hemen kazanabileceğini iddia etti. Prof. Dr. Jiang Xueqin, İran'ı bu savaşı kazanmasının hemen hemen tek bir yolu olduğunu belirterek o yolu şöyle açıkladı:

"İran'ın bunun için sadece su arıtma tesislerini yok etmesi gerekiyor. Körfez'de doğal tatlı su kaynağı bulunmamaktadır. 1 drone ile milyonlarca insan susuz kalabilir. Körfez’deki ülkelerin ve İsrail'in tatlı su üretim tesislerini hedef almak savaşı hemen bitirebilir."

Çinli uzmanın çarpıcı iddiası dünya basınında ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.