Ekonomi Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa yükseldi
Ekonomi

Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa yükseldi

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Türkiye ekonomisine güven tam gaz devam ediyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 artarken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,16 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerle negatif bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yarın açıklanacak ABD istihdam verileri yer aldı.

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyirden tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu.

Analistler, Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

