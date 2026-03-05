Arka planda neler var? Türkiye'ye gelen füzede cevap bekleyen sorular

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından Tahran'dan yapılan açıklamada "Türkiye topraklarına füze fırlatmadık. Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denildi.

Yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu konuyla ilişkin değerlendirmelerinde "Türkiye İran'la savaştırılmak mı isteniyor?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Irak'ın hava sahasını geçiyor. Suriye'nin hava sahasını geçiyor. Büyük ihtimalle ben diyorum Kıbrıs Rum Kesimi'ne doğru gidiyor. O İran'ın füzesi.

Şimdi ben merak ediyorum NATO'nun da açıklamasında var. Kamışlıya düşmüş. İran'ın füzesi Kamışlı'ya düşürülmüş.

NATO karşı füzesiyle ama NATO'nun attığı karşı füze Hatay'ın orta noktalarına, üst noktalarına denk geliyor. Dörtyol ilçesine düşmüş. Ya arada kaç kilometre mesafe var ya?

İnsaf edin ya. Siz Kıbrıs'ın açıklarından bir karşı savunma füzesi yolluyorsunuz. Yolladığınız savunma füzesi Hatay'a düşüyor. Savunma füzesi Hatay'a düşerken sizin düşürdüğünü iddia ettiğiniz İran'ın füzesi ise Kamışlı'ya düşüyor.

"Türkiye, İran'la savaştırılmak mı isteniyor? "

Aradaki mesafeye bakın. Dolayısıyla bunların her birinin arka planının Milli Savunma Bakanlığımız tarafından da incelendiğini, tetkik edildiğini, arka planında bunun ne olduğuna dair belki de YPG'ye verilen son bir ümit can havliyle YPG'nin attığı bir füzenin İran tarafından ateşlendiği şeklinde bir iddiayı NATO acaba dillendirerek tam da Akit Gazetesi'nin manşetindeki gibi havada provokasyon kokusu var şeklinde bir manşetin atılmasını gerekti.

Karalama, bir algı operasyonu mu yapılıyor? Türkiye'yi İran'la savaştırmak mı isteniyor? Bunların her birini mutlaka konuşmamız, tartışmamız gerektiği kanaatindeyim.