İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

ABD merkezli Fox News ve Axios, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerinde, binlerce Kürt savaşçının Irak topraklarından hareket ederek İran’ın kuzeybatısına geniş kapsamlı bir kara operasyonu başlattığını öne sürmüştü. Ancak IKBY Sözcüsü Havramani, "Bölge hükümetinin muhalif partileri silahlandırıp İran’a gönderdiği iddiaları tamamen asılsızdır. Bu iddiaları bütünüyle reddediyoruz" diyerek Washington mahreçli bu senaryoyu çöpe attı.

Barzani ailesinden "Savaşa hayır" mesajı!

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de yaptıkları açıklamalarda, bölgenin hiçbir şekilde bu kanlı savaşın bir parçası olmasını istemediklerini ve istikrardan yana olduklarını açıkça ifade etmişlerdi. Havramani, bölge hükümetinin ve siyasi partilerin, savaşı yaymayı amaçlayan hiçbir hamlenin içinde yer almayacağını, aksine barış ve huzurun tesisi için çağrıda bulunduklarını yineledi.

Bağdat ve dünyaya çağrı: Saldırıları durdurun!

IKBY’ye yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınayan Sözcü Havramani, Irak merkezi hükümetini ve uluslararası toplumu bu saldırıları durdurmaya davet etti. Bölge halkını ve topraklarını koruma noktasında sorumluluk alınması gerektiğini belirten Havramani, Erbil’in üzerine atılmak istenen iftiraların bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleme amacı taşıdığının altını çizdi.