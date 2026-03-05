  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Trump ile İran arasında... Özgür Özel'den Akla Ziyan İddialar: Milli Savunmayı Hedef Aldı! Bunları inkar etti AP milletvekili Boylan’dan sert mesaj: AB omurgalı davranmalı Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu Bakan Şimşek’ten Türkiye'yi sevindiren açıklama: Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'ini devlet karşılayacak Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri
Gündem İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap
Gündem

İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Pişava Havramani, ABD medyasının ortaya attığı ve bölgeyi ateşe atmayı hedefleyen "İranlı muhalif Kürt grupların silahlandırılarak İran’a gönderildiği" iddialarını sert bir dille yalanladı. Havramani, Erbil yönetiminin İran’a yönelik herhangi bir saldırı planının parçası olmadığını vurgulayarak, bu tür suçlamaların kasıtlı ve art niyetli bir şekilde yayıldığını belirtti.

ABD merkezli Fox News ve Axios, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerinde, binlerce Kürt savaşçının Irak topraklarından hareket ederek İran’ın kuzeybatısına geniş kapsamlı bir kara operasyonu başlattığını öne sürmüştü. Ancak IKBY Sözcüsü Havramani, "Bölge hükümetinin muhalif partileri silahlandırıp İran’a gönderdiği iddiaları tamamen asılsızdır. Bu iddiaları bütünüyle reddediyoruz" diyerek Washington mahreçli bu senaryoyu çöpe attı.

Barzani ailesinden "Savaşa hayır" mesajı!

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de yaptıkları açıklamalarda, bölgenin hiçbir şekilde bu kanlı savaşın bir parçası olmasını istemediklerini ve istikrardan yana olduklarını açıkça ifade etmişlerdi. Havramani, bölge hükümetinin ve siyasi partilerin, savaşı yaymayı amaçlayan hiçbir hamlenin içinde yer almayacağını, aksine barış ve huzurun tesisi için çağrıda bulunduklarını yineledi.

Bağdat ve dünyaya çağrı: Saldırıları durdurun!

IKBY’ye yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınayan Sözcü Havramani, Irak merkezi hükümetini ve uluslararası toplumu bu saldırıları durdurmaya davet etti. Bölge halkını ve topraklarını koruma noktasında sorumluluk alınması gerektiğini belirten Havramani, Erbil’in üzerine atılmak istenen iftiraların bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleme amacı taşıdığının altını çizdi.

Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu
Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu

Dünya

Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu

İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı
İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı

Dünya

İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı

Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor!
Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor!

Gündem

Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor!

İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı
İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı

Gündem

İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23