Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı ele alındı.
İran, Nahçıvan'ı vurdu
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı saldırısında Nahçıvan Havalimanı'nın vurulduğunu duyururken Aliyev saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.