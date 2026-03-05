  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türk hava sahasına yönelen füze için destek ve kınama Türkiye kızgın dünya tepkili Kemal Öztürk Axios'taki Yahudi oyununu ifşa etti! Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir Hürmüz kitlendi ticaret Ümit Burnu'na kaydı Prof. Dr. Nevzat Tarhan okullardaki şiddet olaylarını yorumladı: Gençler, ergenlik, madde kullanımı ve dijital zorbalık kıskacında! Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan'ı terk etti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı Katil İsrail'den Lübnan'da sürgün alçaklığı: HRW'den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Trump ile İran arasında...
Gündem Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Gündem

Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saldırı sonrası Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı ele alındı.

 

İran, Nahçıvan'ı vurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı saldırısında Nahçıvan Havalimanı'nın vurulduğunu duyururken Aliyev saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Dünya

Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin

Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Gündem

İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

