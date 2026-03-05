ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
TBMM Salı günü ABD, İsrail ve İran savaşını görüşmek için kapalı gündem ile toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna bilgilendirme yapılacak.
Hakan Fidan ve Yaşar Güler bilgilendirme yapacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına yazılan yazı şöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulunun 10.03.2026 Salı günkü birleşiminde, ABD/İsrail-İran savaşı ile savaşın Ülkemize ve bölgemize etkisi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 59'un maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.