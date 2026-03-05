Emeklinin, memurun ve asgari ücretlinin maaşı iki ayda eridi!

Küresel çapta artan savaşların ekonomik etkileri hissedilmeye başladı. Yeni yılın ilk iki ayına ilişkin enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın alım gücündeki düşüşü ortaya koydu. Emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarında binlerce lirayı bulan kayıp dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımları sürerken, çarşı pazardaki fiyat artışları vatandaşın bütçesini sarsmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı son rakamlar, yılbaşında yapılan maaş artışlarının kısa sürede nasıl eridiğini net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle dar gelirli kesimi derinden sarsan bu tablo, asgari ücretli ve emeklilerin cebindeki paranın her geçen gün değer kaybettiğini gösteriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BÜYÜK ERİME

Yılbaşında yirmi bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, otuz iki bin lirayı aşan açlık sınırının oldukça gerisinde kalırken, artan hayat pahalılığı karşısında hızla erimeye başladı. Resmi verilere yansıyan ocak ayındaki yüzde 4,84 ve şubat ayındaki yüzde 2,96'lık fiyat artışları dar gelirlinin belini büktü. Yapılan hesaplamalar sonucunda emeklinin cebinden sadece ocak ayında 968 lira, şubat ayında ise 620 lira uçup gitti. Böylece iki aylık süreçte toplam alım gücü kaybı 1.588 liraya ulaşırken, yirmi bin liralık maaşın reel değeri 18 bin 411 liraya kadar geriledi.

ASGARİ ÜCRETLİ DE AĞIR YARA ALDI

Fiyat artışlarından nasibini alan tek kesim emekliler olmadı. Yeni yılda 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret, hayat pahalılığı karşısında sadece altmış gün direnebildi. Çalışan kesimin bütçesini sarsan verilere bakıldığında, asgari ücretlinin iki aylık toplam kaybının 2 bin 230 lirayı bulduğu görüldü. Yılın başında büyük umutlarla alınan zamlı maaşın alım gücü, şubat sonu itibarıyla 25 bin 845 liraya kadar düştü.