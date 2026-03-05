Edirne’de "eş-dost-yandaş" pazarı! CHP’li Filiz Gencan’ın liyakat balonu çabuk söndü

Edirne Belediye Meclisinin mart ayı toplantısında personel alımları ve kadro değişikliği konusu tartışıldı.

220 yandaş hangi kapıdan sızdırıldı?

AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir’in meclis salonunda yankılanan tokat gibi eleştirileri, CHP’li belediyedeki kadrolaşma operasyonunu gün yüzüne çıkardı. Toplam 290 kişilik alımın sadece devede kulak kalan 60 kişisi ilanla alınırken; geri kalan 220 kişinin hangi gizli dehlizlerden geçirilerek işe sokulduğu tam bir muamma! İddialara göre, CHP il yönetimindeki malum şahısların eşleri, çocukları ve meclis üyelerinin birinci derece yakınları, belediye binasına liyakatle değil "kartvizit"le yerleştirildi.

Sosyal tesis maskesiyle kadrolaşma oyunu!

"Kent lokantası", "emekli lokali" gibi makyaj projelerin arkasına sığınan Filiz Gencan, personel ihtiyacını bahane ederek yandaşlarını ihya etmeye devam ediyor. Belediye iştiraki Ergene A.Ş. üzerinden yürütülen bu "adrese teslim" istihdam modeli, Edirne halkının vergilerinin kimlerin cebine aktığını da gözler önüne seriyor. AK Parti’nin "220 kişi hangi kriterle alındı?" sorusuna net cevap veremeyen Gencan, konuyu yargıya taşıyan mağdur adayları ve kamuoyunu "yasal mevzuat" sakızıyla oyalamaya çalışıyor.

Demir, "Belediye iki defa personel alımı için ilan verdi. Ergene A.Ş. ve sosyal tesislerle ilgili alımlar ile zabıta ve itfaiye alımları yapıldı. Toplam 50-60 kişi ilanla alındı ancak yaklaşık 220 kişinin hangi gerekçeyle alındığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise eleştirilere yanıt vererek, personel alımlarının yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

KPSS puanı ve mülakat sonuçlarına göre alımlar yapıldığını ifade eden Gencan, "KPSS ile yaptığımız alımlarda başarılı olan arkadaşlarımız sürece dahil edildi. Bu kişilerle daha sonra toplantılar yaptık. Şubat ayı itibarıyla görevlerine başladılar. Alımları zan altında bırakmanın doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Mülakat süreçlerinde bürokratların da yer aldığını belirten Gencan, mülakatta elenen adayların ise hukuki itiraz haklarının bulunduğunu kaydetti.

Gencan, belediyenin iştirak şirketi olan Ergene A.Ş. üzerinden yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında da zaman zaman personel ihtiyacının doğabildiğini ifade etti.

Gölet Kafe, Zübeyde Hanım Parkı, kent lokantası ve çeşitli sosyal tesislerin belediye tarafından işletildiğini belirten Gencan, "Bu işletmelerde ihtiyaç oluştuğunda personel alımı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte emekli lokali ve bazı yeni işletmeler de açılacak. Bu nedenle ihtiyaç halinde alımlar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.